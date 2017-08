Dieci capolavori da riscoprire su Netflix

NOTIZIE

Da Schindler's List a The Rocky Horror Picture Show, una lista di grandissimi film che potete trovare in streaming su Netflix

23.08.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)







Netflix sta prendendo decisamente piede anche in Italia e l'archivio di film che mette a disposizione è sempre più completo. Ora è possibile anche trovare una serie di capolavori del cinema, quei film che un appassionato della settima arte deve vedere almeno una volta nella vita. Siamo andati a scavare nell'archivio di Netflix e ne abbiamo scovati dieci. Dieci capolavori. Dieci visioni obbligatorie che potete trovare in streaming e godervi comodamente a casa. Dieci film da scoprire o riscoprire. Siete pronti? Seguiteci...

Il capolavoro di Steven Spielberg sulla Shoah è qualcosa di epocale. Alla sua uscita, nel 1993, nessuno si aspettava un'opera così drammatica e adulta dal regista che aveva abilmente tessuto i sogni fantastici di una generazione. Liam Neeson è da brividi nel suo primo grande ruolo, Ralph Fiennes un cattivo memorabile e Spielberg si conferma il più grande cantastorie di sempre.







I Coen hanno superato se stessi con questo straordinario western moderno. Javier Bardem ha creato forse l'ultimo vero grande cattivo del cinema. Il suo Anton Chigurh, armato di pistola a pressione, è la materia di cui sono fatti gli incubi peggiori.







Johnny Depp quando era bravo era bravo. Al Pacino bravo lo è sempre stato. Vederli insieme in un dolente poliziesco d'epoca che rende al meglio uno dei canovacci più classici del cinema – quello dello sbirro sotto copertura – è una gioia. Ma che ve lo diciamo a fare.







Volete un horror indimenticabile? Provate a sostenere per tutta la sua durata il claustrofobico capolavoro di Neil Marshall, storia di un gruppo di donne che si scontrano con dei famelici mutanti in un sistema di grotte. The Descent è, nel panorama horror del nuovo millennio, una delle pietre miliari, un tour de force da cui si esce stremati, annichiliti e rinati.







Alfonso Cuaron prende il romanzo di P.D. James e lo trasforma in una cupa riflessione sulla fragilità dell'uomo e sulla caducità del suo dominio terreno. Una visione apocalittica in cui si muove l'eroe riluttante Clive Owen, tra piani sequenza magistrali e scenari distopici che parlano in maniera lucidissima dei tempi difficili che stiamo vivendo.











Con la scomparsa di Jerry Lewis, se ne va un pezzo di storia della commedia americana. Non c'è occasione migliore, dunque, per rivedere l'attore in uno dei suoi ruoli migliori, accanto a Robert De Niro in Re per una notte di Martin Scorsese.

Uno dei più grandi film distopici di sempre e uno dei capolavori di Terry Gilliam, Brazil guarda a 1984 di Orwell per raccontare la ricerca di libertà di un uomo imbrigliato nelle maglie di una società altamente burocratizzata. Angosciante ma bellissimo e sempre attuale.







Sergio Leone non ha bisogno di presentazioni, così come uno dei suoi film più celebri, nonché ultimo di una filmografia sin troppo breve. C'era una volta in America è di certo molto lungo, ma è talmente ipnotico da non lasciare scampo: una volta iniziato, va per forza finito in un sorso solo.







Uno dei film più palesemente fumettistici e ironici di John Carpenter, ma anche uno dei suoi migliori. Grosso guaio a Chinatown è un'avventura spensierata e colorata, sopra le righe, esilarante. E il Jack Burton di Kurt Russell è l'eroe più tonto di sempre!







Se siete amanti dei musical non potete esimervi dal godere come dei pazzi di uno dei più esilaranti film musicali mai fatti. Tratto dal musical teatrale di Richard O'Brien, The Rocky Horror Picture Show è una rock opera con moltissimi pregi, tra cui quello di aver regalato al mondo l'irresistibile Frank-N-Furter di Tim Curry.