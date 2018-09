Dieci anni senza Paul Newman, 5 film perfetti per ricordare l'uomo, il divo, il mito

Dieci anni senza Paul Newman , uno dei più grandi divi di Hollywood. Occhi di ghiaccio, sguardo penetrante, fascino irresistibile: è rimasto un punto fermo nel cinema per quasi cinquant'anni. Ha costruito un immaginario, stregato il pubblico, con il suo viso da bravo ragazzo e lo spirito ribelle. Il suo talento era già cristallino nel 1956, quando interpretò il pugile Rocky Graziano indi Robert Wise . I più giovani forse lo conoscono meglio nel suo canto del cigno, la struggente ultima apparizione in Era mio padre , una storia di famiglia e di gangster.ne Il colore dei soldi . Ecco cinque film per ricordarlo e rendergli omaggio.,1961Storia di biliardo e di uomini ambiziosi. Un giovane campione è disposto a tutto pur di diventare il numero uno, anche a sacrificare la propria vita. A cavallo tra noir e semi-documentario,. Per il "sequel" ci avrebbe pensatonel 1986, con il già citato. Qui Paul Newman è il fuoriclasse sul viale del tramonto, mentre Tom Cruise è la ruspante recluta pronta a superare il maestro.1967Uno dei più famosidi sempre. Un perditempo viene condannato a due anni di lavori forzati per aver spaccato dei parchimetri mentre era ubriaco. È l'inizio di un calvario.. Da antologia il dialogo tra il protagonista e la madre, che non può far nulla davanti all'anima anarchica del figlio. Un cinema solido, travolgente, che oggi non si fa più. Butch Cassidy (di,1969L'epopea western dei due fuorilegge Butch Cassidy e Sundance Kid. Nel racconto storico si sentono gli echi attuali del Sessantotto, la necessità di ribellarsi, di sconvolgere la tradizione. La coppia formata da Newman e Robert Redford ha reso il film leggendario, con la canzone, che fa ancora sognare. Il mito della frontiera trova il suo crepuscolo, e i due eroi (rappresentati come dei bambini troppo cresciuti) restano vittima di un mondo in continuo cambiamento. Con un prequel:, realizzato nel 1979 da Richard Lester ,1973Newman e Redford di nuovo insieme. Truffe, assassini, atmosfere noir e una sequenza iniziale indimenticabile. La macchina da presa segue i piedi di un uomo che sale le scale ed entra in una bisca clandestina. È solo una comparsa, nella vicenda non lo vedremo quasi più.Sette premi Oscar e successo globale, con la hitdi Scott Joplin rimasta in vetta alle classifiche per mesi.,1982L'opposto de, l'immagine di un uomo distrutto che cerca di redimersi. Un avvocato di Boston, che preferisce l'alcool alla legge, difende senza compenso i diritti di una donna finita in coma dopo l'anestesia.Straordinario Newman.