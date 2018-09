Die Hard, tutti i nuovi aggiornamenti sul sesto film della saga

NOTIZIE

04.09.2018 - Autore: Pierpaolo Festa



John McClane interpretato da Willis lascerà spazio a un attore più giovane.

Arrivano aggiornamenti sul prossimo film della saga di Die Hard , il sesto in cui ritroveremo l’agente di poliziainterpretato da Bruce Willis e il suo alterego giovane. Il progetto, infatti, si svilupperà su due piani temporali: il presente in cui vedremo il protagonista sessantenne e il passato dei suoi giorni da recluta in cui

In un’intervista al sito Empire, il produttore Lorenzo di Bonaventura ha rivelato il nuovo titolo del progetto: non si chiamerà più Die Hard: Year One, ma semplicemente McClane, una scellta che ricorda quella fatta da Sylvester Stallone in occasione di Rocky Balboa o del quarto Rambo. Riesce comunque difficile immaginare che alla fine la parola "Die Hard" non verrà inclusa nel titolo. Difficile, se non addirittura impossibile.



“Potete capire le nostre intenzioni sul progetto già a partire dal titolo, McClane – ha detto di Bonaventura – Vogliamo che gli spettatori investano totalmente le emozioni su McClane come mai prima”. Il produttore ha anche smentito i rumor secondo i quali Bruce Willis avrà solamente un ruolo di contorno: “Non si può fare Die Hard senza Bruce e l’idea che questo film non lo vedrà in un ruolo principale è tutt’altro che vera. Sì esploreremo il personaggio di McClane durante i suoi vent’anni, ma la parte in cui ne avrà sessanta sarà altrettanto di spicco”.