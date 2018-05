Destination Wedding, il trailer dell'anti Rom-Com con Keanu Reeves e Winona Ryder

Nell'attesa che si definiscano le vendite internazionali e una possibile distribuzione italiana, iniziamo ad ammirare i due protagonisti di, secondo lungometraggio da regista deldi 5 to 7 (film del 2014 con Anton Yelchin). Film che si annuncia già come dissacrante e divertente e che nel trailer appena diffuso inizia a farci scoprire le "particolari necessità" di Keanu Reeves e la 'resistenza' della sua partner, Winona Ryder

è la tag line del film, che ci presenta le due star impegnate nella costruzione di una sorta di chimica tra loro in quella che già appare - ed è stata definita -. Prodotto da Gail Lyon di Sunshine Pictures, Elizabeth Dell di Two Camel Films e Robert Jones di The Fyzz Facility (finanziatore principale del progetto), il film èSarà lecito attendersi qualcosa di più dalla(insieme sul set dopo Bram Stoker’s Dracula La vita segreta della signora Lee ), che ladisponibile ci descrive come: