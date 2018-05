Denis Villeneuve conferma, “Dune sarà diviso in due film”

NOTIZIE

28.05.2018 - Autore: Marco Triolo



Nonostante Blade Runner 2049 non sia stato il successo sperato al box office, il film di Denis Villeneuve ha vinto due Oscar ed è stato unanimemente lodato dalla critica. Una quantità di rispetto sufficiente per non far perdere a Villeneuve il posto come regista del prossimo adattamento di Dune prodotto da Legendary Pictures.

Frank Herbert. “Vorrei poter dirigere entrambi allo stesso tempo, ma sarebbe stato troppo costoso. Ne faremo uno alla volta”, ha dichiarato. Aggiungendo che Eric Roth, sceneggiatore di Forrest Gump, Insider e Il curioso caso di Benjamin Button, “ha scritto la prima stesura e, da parte mia, anche io ci ho lavorato”. “Non mi divertivo così, creativamente parlando, dai tempi de Ora il regista, originario del Quebec, ha confermato a La Presse (via The Playlist) una voce che aveva messo in giro da tempo, ovvero la sua intenzione di realizzare due film tratti dall'opera di. “Vorrei poter dirigere entrambi allo stesso tempo, ma sarebbe stato troppo costoso. Ne faremo uno alla volta”, ha dichiarato. Aggiungendo che, sceneggiatore di Forrest Gump, Insider e Il curioso caso di Benjamin Button, “ha scritto la prima stesura e, da parte mia, anche io ci ho lavorato”. “Non mi divertivo così, creativamente parlando, dai tempi de La donna che canta ”. Villeneuve ha detto che intende iniziare “presto” la pre-produzione del film.