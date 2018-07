Deadwood, al via le riprese del film HBO atteso per il 2019

Sono stati solo 36 gli episodi della serie tv western Deadwood , eppure non si smette di parlare della possibile produzione di un film ispirato alle vicende degli abitanti della cittadina di frontiera sorta dopo la battaglia di Little BigHorn. Anzi, la notizia è proprio che la HBO avrebbe dato il via libera - la fatidica, sono state le parole del 'programming president' del networkall'incontro stampa estivo della TCA (Television Critics Association).- ha continuato -Iniziata nel marzo del 2004, la serie era terminata nell'agosto del 2006 dopo tre stagioni , e da allora i fan non hanno mai smesso di ipotizzare la possibilità che ora sempre sul punto di diventare realtà. Solo l'anno scorso proprio Bloyd aveva dichiarato di essere in possesso di uno script del film, redatto dallo stesso creatore dello show David Milch per puntare a una, anche se la data non sarebbe. Si punterà d'altronde a creare un prodotto che non faccia sfigurare quello originale, capace di raccogliere 28 nomination agli Emmy Award vincendone otto.