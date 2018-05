Deadpool 2, per Ryan Reynolds potrebbe rappresentare la fine del franchise

Che Ryan Reynolds fosse diventato la mente pensante dietro il franchise dedicato a Deadpool era stato evidente in occasione dell'addio di Tim Miller (spostatosi, per 'vicendevoli differenze creative', sul progetto su Kitty Pryde ) ed ecco che una sorta di conferma viene dalle dichiarazioni rilasciate dall'attore in merito alle difficoltà di far tornare l'eroe Marvel in un ipotetico"Non so se ci sarà un 'Deadpool 3', davvero non lo so - sono state le sue parole nell'intervista riportata da Entertainment Weekly. - Ho la sensazione che per farlo funzionare nel modo giusto all'interno del proprio universo, si debba togliere tutto al personaggio. Non credo possa continuare così. Lo vedo sicuramente come parte di una X-Force, certo. E mi piacerebbe vederlo in una specie di team-up, uno scontro o con un gran personaggio femminile dello X-Men Universe"."Penso che per fare un altro film su Deadpool si dovrebbe davvero abbattere il budget a quasi zero e abbattere ogni barriera, fare cose che nessun'altro fa", è la sua conclusione. O meglio un'invito - o un ultimatum? - alla produzione. Che intanto si prepara a quantificare il successo del nuovo Deadpool 2 , dopo i 783 milioni di dollari guadagnati dal primo (a fronte di un budget di 58).