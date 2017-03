DC o Marvel: a chi andrà il CineComic di Aaron Sorkin?

Da Codice d'onore a Steve Jobs, passando per The Social Network di David Fincher e quel gioiello di L'arte di vincere (Moneyball), senza contare le 'deviazioni' televisive di West Wing, Studio 60 e The Newsroom: Aaron Sorkin . Ultimamente sempre più attratto da nuove sfide, come quella registica di Molly's Game (attualmente in postproduzione) , o nuovi palcoscenici (come nel caso della lettera anti-Trump pubblicata su Vanity Fair ). O come quella che dovrebbe portarlo a…non si sa ancora bene per chi!"Avro' degli- ha raccontato l'autore Premio Oscar a ComicBook.com. - Dovro' andare a queste riunioni e dire loro, più rispettosamente che posso, di non aver mai letto un fumetto. Non perché non mi piacciano, ma solo perché non me ne è mai stato mostrato uno. Per questoe del quale io senta il desiderio di iniziare a leggere le avventure, dal primo numero dei suoi albi in poi".. Come anche la ridda di ipotesi e di suggerimenti. Per ora concentrati sul Tony Stark di Iron Man già abbondantemente trattato, ma molto vicino ai personaggi che Sorkin ha gia' mostrato di amare. Come anche Batman, in fondo, sul quale i ripensamenti non sono mai mancati, storicamente. Ma dalla Justice League in arrivo in poi, saranno probabilmente. Per il quale potrebbero anche valere, oltre a quelle meramente artistiche...