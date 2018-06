David Lynch su Trump: “Potrebbe passare alla storia come uno dei più grandi presidenti”

NOTIZIE

26.06.2018 - Autore: Marco Triolo



Donald Trump da uno dei più grandi registi viventi. The Donald potrebbe passare alla storia come uno dei più grandi presidenti mai esistiti. Ecco una dichiarazione che rischia di essere presa fuori contesto come un attestato di stima versoda uno dei più grandi registi viventi. David Lynch , intervistato dal Guardian in occasione dell'uscita del suo nuovo libro “Room to Dream”, ha dichiarato che

La dichiarazione va messa nel giusto contesto, come detto. Il discorso di Lynch è un po' più complesso di quello che appare a una prima occhiata. “Potrebbe passare alla storia come uno dei più grandi presidenti, perché è uscito così tanto dagli schemi. Nessuno è capace di contrastarlo in modo intelligente”. Questo non significa che Trump stia necessariamente facendo un buon lavoro: il suo principale successo sarebbe quello di aver aperto una strada alternativa all'attuale classe politica, che in futuro potrebbe essere percorsa da altri outsider migliori di lui. “I nostri cosiddetti leader non riescono a guidare il Paese, non riescono a combinare nulla. Sono come bambini. Trump ha mostrato tutto questo”.

L'apprezzamento di Trump su Twitter non si è fatto attendere:





Lynch ci tiene a specificare di non essere “davvero una persona politica” e di aver votato per Bernie Sanders alle primarie del Partito Democratico nel 2016. E pensa, ma non ne è sicuro, di aver votato per il Partito Libertario alle scorse presidenziali. “Mi piace la libertà di poter fare quello che voglio”.





GUARDATE ANCHE: TWIN PEAKS UN ANNO DOPO, DIECI RAGIONI PER AMARE LA SERIE. Lynch, che di recente ha chiuso la saga di Twin Peaks con una lunga stagione di diciotto episodi tutti diretti da lui, ha anche dichiarato di non avere per ora intenzione di tornare a lavorare al cinema, ma di preferire la televisione per la sua peculiarità di narrare “storie prolungate”. “Non vorrei fare un film nel mondo di oggi, perché i film che faccio non potrebbero restare in sala per tanto tempo”.

Fonte: Variety