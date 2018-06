David Lynch si rimangia le parole su Trump, “Prese fuori contesto”

NOTIZIE

Autore: Marco Triolo



Ora Lynch fa un passo indietro, soprattutto in seguito alla condivisione della sua intervista (tramite un link di Breitbart News, il sito di notizie americano di estrema destra) su Twitter da parte del Presidente stesso e delle parole di lode spese da Trump nei confronti di Lynch durante un raduno lunedì. Su Facebook, il regista ha pubblicato una lettera al Presidente, in cui afferma che le sue parole sono state “prese un po' fuori contesto e necessitano qualche spiegazione”. Ecco il testo integrale della lettera.

Caro Signor Presidente,

le scrive David Lynch. Ho visto che ha ritwittato l'articolo di Breitbart con il titolo “Il regista David Lynch: Trump 'potrebbe passare alla storia come uno dei più grandi presidenti'”. Mi piacerebbe che io e lei potessimo sederci e farci una chiacchierata. Queste parole hanno fatto il giro della rete e sono state prese un po' fuori contesto e necessiterebbero di qualche spiegazione.

Sfortunatamente, se lei continuerà come ha fatto finora, non avrà la possibilità di passare alla storia come un grande presidente. Penso che questo sarebbe un vero peccato per lei e per il Paese. Lei sta causando sofferenze e conflitti.

Non è troppo tardi per fare marcia indietro. Per puntare la nostra nave verso un futuro radioso per tutti. Lei può unire il nostro paese. La sua anima canterà. Sotto una grande leadership amorevole, nessuno perde – tutti vincono. Spero sia qualcosa su cui lei rifletterà e che prenderà a cuore. Tutto ciò che deve fare è trattare la gente come lei vorrebbe essere trattato.

Suo,

David Lynch