David di Donatello 2017: le quote scommesse e le nostre previsioni sui vincitori

Ed è molto probabile che andrà come previsto, e La pazza gioia ritirerà l'ambito premio. D'altro canto il film di Virzì guida la lista dei candidati, a pari merito con Indivisibili di Edoardo De Angelis, con ben 17 nomination. Sono questi i due film che potrebbero tranquillamente fare incetta di premi.



Matteo Rovere è un candidato molto forte per questo premio, in quanto il suo Veloce come il vento è nettamente il più “tecnico” tra i film in lizza. Indivisibili invece dovrebbe assicurarsi senza problemi il premio alla migliore sceneggiatura originale (di Nicola Guaglianone, Barbara Petronio, Edoardo De Angelis). Qui però La pazza gioia (di Francesca Archibugi, Paolo Virzì) potrebbe dargli facilmente del filo da torcere. E poi ci sono gli imprevedibili Fiore (di Claudio Giovannesi, Filippo Gravino, Antonella Lattanzi) e Pif non è da escludere.



La pazza gioia potrebbe anche ottenere il premio per la migliore regia, ma noi ci sentiamo di fare un pronostico: Un premio a In guerra per amore (di Michele Astori, Pif, Marco Martani) non è da escludere.

In campo attori, la battaglia più aspra si svolgerà nella categoria migliore attrice protagonista. Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti sono entrambe candidate per La pazza gioia – una mossa che puzza di ex aequo lontano un miglio. Ma, un grande ma: le sorelle gemelle Angela e Marianna Fontana sono piaciute a tutti in Indivisibili. La sfida sarà tra queste due coppie, e ci è molto difficile parteggiare per l'una o l'altra.



Stefano Accorsi, e speriamo che sia anche quello effettivo. La sua dedizione al ruolo di Veloce come il vento e la sua trasformazione da vero attore di metodo all'americana, il lavoro sull'accento... tutto grida “miglior attore” e “riscatto”. Ma siamo già pronti alla vittoria di Valerio Mastandrea in Fai bei sogni. Certo, Mastandrea potrebbe sempre “consolarsi” con il premio all'attore non protagonista per Fiore. Come attrice non protagonista speriamo invece emerga Roberta Mattei di Veloce come il vento, anche se Antonia Truppo di Indivisibili è più probabile. Infine, il premio al miglior regista esordiente pare già assegnato d'ufficio a Fabio Guaglione e Fabio Resinaro di



Nella categoria miglior attore protagonista, il vincitore morale è Stefano Accorsi. Valerio Mastandrea Antonia Truppo Roberta Mattei Fabio Guaglione e Fabio Resinaro Mine

La premiazione dei David di Donatello 2017 andrà in onda lunedì 27 marzo dalle 21.15 su su Sky Cinema Uno HD, sul canale dedicato Sky Cinema David di Donatello HD (canale 304), Sky Uno HD, Sky Arte HD e in chiaro su TV8 (tasto 8 del telecomando). Il live della premiazione, condotto da Alessandro Cattelan, sarà preceduto alle 20.50 dal red carpet, visibile su Sky Cinema Uno HD, Sky Cinema David di Donatello HD, Sky Arte HD, in compagnia di Francesco Castelnuovo che commenterà l’arrivo degli ospiti.