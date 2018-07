Danai Gurira vicina a Godzilla vs. Kong e al nuovo Star Trek, dirà addio a Michonne di The Walking Dead?

L'attrice sta anche considerando di salire a bordo dell'Enterprise per il, un progetto che sarà diretto da la prima regista donna a realizzare un film della saga fantascientifica . Gurira, attualmente impegnatissima nella serie zombie tratta dal fumetto di Robert Kirkman, è già apparsa quest'anno sul grande schermo nei panni della principessa guerrierain Black Panther Resta da vedere se gli impegni che potrebbe accettare sui set dei due film implichino in qualche modo una sua uscita di scena da The Walking Dead nell'anno in cui la serie perderà il suo protagonista ( Andrew Lincoln lascerà lo show durante la nona stagione ) e con ogni probabilità anche l'attrice Lauren Cohan che ha interpretato Maggie a partire dalla seconda stagione.