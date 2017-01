Daisy Ridley sarà una spia in A Woman of No Importance

La Paramount Pictures ha ingaggiato Daisy Ridley , la Rey della nuova saga diper interpretare, tratto dal libro di. Il progetto sarà prodotto insieme alla Bad Robot di J.J. Abrams Sarà un film biografico ambientato nella prima metà del Novecento e incentrato su, ereditiera americana che, dopo aver perso parte di una gamba in un incidente di caccia, non ha più potuto lavorare per l'American Foreign Service. Una volta scoppiata la Seconda Guerra Mondiale la Hall è comunque riuscita a entrare nei servizi segreti britannici al lavoro contro le Potenze dell'Asse. E' poi entrata nell'OSS, l'Office of Strategic Service, organizzazione americana che è stata precursore della CIA.

La ventiquattrenne Ridley è attualmente sul set di Murder on the Orient Express , nuova versione di, giallo di Agatha Christie in cui l'attrice affiancherà il protagonista Kenneth Branagh (anche regista del film). L'attrice lavorerà nei prossimi mesi anche a, rivisitazione del celebre personaggio shakesperiano, un progetto interpretato insieme a. A Natale la ritroveremo nei panni di Rey, al cospetto di Luke Skywalker in Star Wars: The Last Jedi