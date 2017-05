Da un James Bond a un altro: Pierce Brosnan ricorda Sir Roger Moore

NOTIZIE

“L'unico attore a cui abbia mai chiesto un autografo”. Brosnan racconta come i ruoli di Roger Moore lo abbiano spinto alla carriera di attore in un sentito omaggio su Variety

31.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Goldfinger con Sean Connery all'ABC Cinema di Putney High Street con mia madre, May, e il mio patrigno, Bill”. “Avevo scoperto il cinema e Bond, James Bond. Ma andare al cinema costava parecchio. E fu allora che scoprii il mio primo vero eroe, Roger Moore. Simon Templar, e il Santo, tutti in un unico pacchetto. Credo che la combinazione di Bond e il Santo abbia scatenato in me il desiderio della fama”. “A undici anni lasciai l'Irlanda per Londra il 12 agosto 1964, lo stesso giorno in cui morì Ian Fleming – scrive Brosnan – Quel weekend vidicon Sean Connery all'ABC Cinema di Putney High Street con mia madre, May, e il mio patrigno, Bill”. “Avevo scoperto il cinema e Bond, James Bond. Ma andare al cinema costava parecchio. E fu allora che scoprii il mio primo vero eroe, Roger Moore. Simon Templar, e il Santo, tutti in un unico pacchetto. Credo che la combinazione di Bond e il Santo abbia scatenato in me il desiderio della fama”.

“Ci innamorammo di un grandissimo attore – continua il pezzo – Senza mai dimenticare il pubblico e ignorando gli invidiosi, Sir Roger affascinò il mondo per molti anni nel ruolo di Bond. Sir Roger lo interpretò fino alla fine con buone maniere impeccabili e uno senso dell'ironia pungente, nato da anni di teatro”. “È stato l'unico attore a cui io abbia mai chiesto un autografo. Avevo dodici anni, e mia madre e mi padre mi portarono a Battersea Park. Mi misi in fila alla ruota panoramica e aspettai il mio turno per avere il suo autografo. Volevo essere come lui”.