Da Rakuten TV il Premio al "Miglior Film per la distribuzione digitale" della Festa del Cinema di Roma

Ci sarà anche il CEO e fondatore della societàalla Festa del Cinema di Roma che sta per iniziare , per palare delle nuove modalità distributive del grande cinema e della importante partnership realizzata tra il festival della Capitale ( in programma dal 18 al 29 ottobre ) e la piattaforma di Video On Demand leader in Europa, Rakuten TV. Che verrà sancita proprio nella giornata inaugurale dall'annuncio del nuovissimo, per quella che si annuncia come una delle partnership più interessanti del panorama, tra una delle principali piattaforme VOD in Europa con il più ampio catalogo europeo in 4K HDR per Smart TV e l'importante manifestazione dedicata al grande cinema, e conGrazie anche alle innovative forme di fruizione dei contenuti cinematografici proposte dalle nuove tecnologie - trasversalmente a Cinema, Web e TV - per prolungare ulteriormente un rapporto complesso e fruttuoso.Un accordo che strizza l'occhio al futuro del cinema, insomma, e che intanto inizierà con l'attribuire il, scelto da giuria di esperti del settore capitanata da V- regista, storico e critico cinematografico, Professore DAMS a Roma 3 - tra i film della manifestazione facenti parte di una rosa di 10 titoli (pre-selezionati dal team artistico della Festa del Cinema) che meglio rappresentino la tipologia di film adatti alla distribuzione digitale.D’altra parte non poteva essere altrimenti nell’, dove i servizi di TV via streaming hanno cambiato radicalmente le abitudini di visione. Questo è il presente e questoè proprio quello che Rakuten TV sta facendo con il progetto Rakuten Cinema lanciato quest’anno nel Regno Unito con la co-produzione di, thriller d’azione ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale diretto dal regista inglese vincitore del BAFTA, David Blair.Presto giungerà anche in Italia, dove la piattaforma sta preparando il terreno per consentire a tutti di avere. Seguendo la propria visione di, per Rakuten TV l'obiettivo principale è dare agli amanti del cinema contenuti di qualità ovunque e in qualsiasi momento. Per fare ciò,, con la volontà di ridurre la finestra rispetto all’uscita cinematografica e offrire ciò che il grande pubblico richiede al mercato.Rakuten TV promette così di irrompere nell'industria cinematografica con un modello innovativo basato sulla distribuzione simultanea di film e VOD, dando la possibilità ai piccoli produttori di arrivare al pubblico accanto alle loro controparti hollywoodiane.