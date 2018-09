Da Creed a Tom Clancy, Michael B. Jordan raccoglie l'eredità di Jack Ryan in due nuovi film

NOTIZIE

Dopoun altro eroe dei romanzi diarriverà nei cinema:. La Paramount Pictures è attualmente al lavoro con Michael B. Jordan sullo sviluppo di due film incentrati su Clarke. Jordan è stato la nemesi died è attualmente l’erede di Rocky Balboa (e Apollo Creed) nella serie di film su Creed ( il secondo arriverà a fine novembre ). L’attore sarà protagonista e produttore dei due progetti tratti rispettivamente da(entrambi i romanzi di Clancy sono editi in Italia da Rizzoli).

Senza rimorso sarà il primo film ad arrivare nei cinema, una origin story su Clarke, all’anagrafe John Terrence Kelly, ex Navy Seal diventato agente operativp della CIA. Il personaggio è apparso in diciassette libri di Clancy, inizialmente come spalla di Jack Ryan e poi protagonista delle sue storie. Sullo schermo è già stato interpretato in maniera magistrale da Willem Dafoe in Sotto il segno del pericolo: in quel film era un mercenario prima antagonista e poi alleato del Jack Ryan di Harrison Ford. Nel meno interessante Al vertice della tensione – dove Ryan era interpretato da Ben Affleck – Clarke aveva il volto di Liev Schreiber ed era l’elemento più forte di un film già dimenticato.