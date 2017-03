Da Amleto a Doctor Strange: Benedict Cumberbatch in una clip esclusiva dal Blu-Ray

È uno dei film più riusciti della scuderia Marvel, brillante, intelligente e spettacolare. E allo stesso tempo, Doctor Strange , si è fatto valere anche a confronto con titoli di altro genere, uscendo tra i campioni del 2016: uno dei migliori film della scorsa stagione cinematografica. L'eroe interpretato da Benedict Cumberbatch è appena tornato in Home Video, disponibile in DVD e Blu-Ray.Per l'occasione vi mostriamo una clip esclusiva dai contenuti speciali del disco. Un filmato che sottolinea quanto la Marvel abbia voluto a tutti i costi Cumberbatch come protagonista assoluto. "Abbiamo scoperto in base al nostro programma di riprese che Benedict era impegnato a teatro con l'Amleto - afferma il produttore esecutivo- Abbiamo dunque rimandato la produzione del film e l'uscita di sei mesi. Per aspettare Benedict. Ha finito l'Amleto e 36 ore dopo è arrivato a fare Doctor Strange in Nepal. Ci vuole un certo tipo di attore con un certo tipo di dedizione per fare una cosa del genere e questa cosa spiccava ogni giorno sul set".