Colazione da Tiffany: all'asta il copione con gli appunti personali di Audrey Hepburn

14.06.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)







Un copione rappresenta un oggetto personale molto privato quando si gira un film. Su di esso molte attrici annotano pensieri, osservazioni e in questo modo contribuiscono a creare lo spirito del film al di là di quanto registrato in un ciak.Così è stato anche per Audrey Hepburn , leggendaria attrice di Colazione da Tiffany durante la lavorazioen del film. Ora il suo copione pieno di appunti sarà messo in vendita da Christie's a Londra il prossimo settembre. Insieme al copione saranno messi all'asta altri oggetti personali appartenuti all'attrice. Lo riporta il magazine"Qualcosa di sentimentale, credo" recita Holly Golightly nella scena in biblioteca del celebre film chiedendo un autografo a Paul sulla copia del suo libro. E per la Hepburn la parola 'sentimentale' aveva forse un significato particolare visto che nel copione messo in vendita era più volte sottolineata.

Gli altri beni che saranno messi all'asta includono un vestito Givenchy indossato per la promozione del film Due per la strada nel 1966, il cui valore è stimato per 20.000 dollari.