Codice Criminale: Michael Fassbender presenta il thriller in una clip esclusiva

Criminali da generazioni, i Cutler non riconoscono nessuna legge e vivono di rapine, corse d’auto ed inseguimenti con la polizia. Quando Chad (Michael Fassbender), figlio del capobanda Colby (Brendan Gleeson), decide di abbandonare la sua vecchia vita per offrire un futuro diverso ai suoi figli, deve scontrarsi con la rabbia del padre e con un sistema che non sembra permettere alcuna redenzione.



Codice criminale, in uscita il 28 giugno, è distribuito da Videa.

Arriverà nei cinema dal 28 giugno, Codice Criminale , dramma che sfocia nel thriller interpretato da Michael Fassbender Brendan Gleeson a gara di bravura. Ambientato nel bel mezzo di una comunità di nomadi irlandesi, il film si concentra sui legami di famiglia e le aspettative di un padre (Gleeson) nei confronti del figlio (Fassbender): vedere la continuazione della sua eredità criminale. Ma il personaggio di Fassbender ha altri piani e vuole evitare a tutti i costi la possibilità di finire dietro le sbarre."E' una storia semplice ma tratta questioni molto interessanti per questa famiglia - afferma Fassbender - Facciamo delle considerazioni sociali. Non si ha mai la sensazione che il film faccia la predica, che voglia dare delle risposte. E'uno schiaffo. Una storia molto onesta e viscerale"."E' un piccolo film con budget ristretto - continua Fassbender - ci sono alcune scene delicate da affrontare (...) Ci siamo tutti rimboccati le maniche e abbiamo dato il massimo per far funzionare al meglio questa storia".