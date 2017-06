Coco: il viaggio comincia nel nuovo trailer del film Pixar

"Nessun essere vivente aveva mai visitato il loro mondo. Fino a ora": è la premessa di Coco di Lee Unkrich e Adrian Molina, il prossimo capolavoro annunciato dalla Disney • Pixar atteso per la fine di novembre. E che, dopo il trailer dello scorso marzo ci invita a un viaggio letteralmente 'dell'altro mondo'! Il nuovo filmato - che segue - ci riporta nele ci mostra qualcuno dei personaggi che accompagneranno il piccolo protagonistanella sua avventura:Lo avevamo conosciuto fan innamorato di Ernesto de la Cruz, vero eroe - musicale e cinematografico - nazionale, ma oggi Miguel scopre - e ci fa scoprire - di più del mondo in cui lo vedremo muoversi:della tradizione messicana. Il momento di 'passaggio' cui assistiamo è solo l'inizio diprima di trovare il modo per tornare a casa…Scheletri, festoni, mariachi e panorami coloratissimi li avevamo già visti in Il libro della vita (Book of Life) di Jorge R. Gutierrez , che nel 2014 tentò una operazione analoga con la benedizione di Guillermo del Toro . Stavolta - almeno per quanto riguarda la versione originale - a prestare le voci ai vari personaggi ci sarà anche Gael Garcia Bernal (l'Hector desideroso di visitare il mondo dei vivi), punta di diamante di un cast di doppiatori che annovererà Benjamin Bratt (Ernesto de la Cruz),(Miguel),(Abuelita),(Mama Coco),(i genitori di Miguel),(lo zio),(l'amico Mariachi),(Mama Imelda),(Tia Rosita),(il bisnonno Papa Julio)(Tio Oscar e Tio Felipe),(Chicarron)(agente dell'accoglienza),(il commesso) e(la maestra di cerimonie)