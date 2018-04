Coco arriva a casa vostra, ecco una scena tagliata dal grande film Pixar

"Buenas noches señor, come ti chiami. Come sei morto?" - Laha appena scatenato Coco sul mercato Home Video.. Non si vede tutti i giorni un prodotto Disney che parla di morte e che si rivolge tanto a un pubblico adulto quanto a un pubblico di bambini.In occasione dell'uscita di Coco in DVD e Blu-ray vi presentiamo una clip in esclusiva dai contenuti speciali del disco: una scena tagliata in cui ritroviamonei panni di una guida turistica nella terra dei morti. La sequenza è introdotta dai due registi