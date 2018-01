Cluedo: Ryan Reynolds protagonista del film tratto dal gioco da tavolo

NOTIZIE

23.01.2018 - Autore: La redazione



Clue, adattamento del celebre gioco da tavolo della Hasbro, Cluedo. Lo Studio sta cercando di negoziare un accordo con gli sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick (hanno scritto Deadpool) per scrivere il film che sarà prodotto dallo stesso Reynolds.

La 20th Century Fox ha ingaggiato Ryan Reynolds per affidargli il ruolo da protagonista in, adattamento del celebre gioco da tavolo della Hasbro,. Lo Studio sta cercando di negoziare un accordo con gli sceneggiatori(hanno scritto) per scrivere il film che sarà prodotto dallo stesso Reynolds.

Eileen Brennan, Christopher Lloyd e dal grande Tim Curry. Cluedo è stato ideato negli anni Quaranta in Inghilterra: lo scopo del gioco è capire chi ha ucciso una vittima in una casa dove ci sono diversi sospetti. E quale arma è stata utilizzata dall'assassino. Non è la prima volta che il gioco arriva al cinema: è stato già adattato dalla Paramount nel 1985 con il film Signori, il delitto è servito interpretato dae dal grande