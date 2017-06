ClooneyTwins: le star fanno gli auguri ai Clooneys 

Non sorprende quindi, vista l'attenzione dedicata da sempre alla coppia, che il lieto evento sia stato celebrato viae Instagram. Da una parte i commenti di star e celebrities, dall'altra l'ironia del web che in alcuni fotomontaggi diventati abbastanza popolari, paragona papà Clooney a Beyonce nel celebre scatto in ginocchio e con la pancia bene in vista che ha caratterizzato il baby shower della popstar. I Clooneys da ieri sono sulla bocca, anzi sulla tastiera di tutti. Ellen DeGeneres storica conduttrice e comica televisiva festeggia così su Twitter l'annuncio della nascita:

Più sobri invece gli auguri della conduttrice CBS Katie Couric:Di sobrietà non si può proprio parlare quando viene tirata in ballo la tequila prodotta dae i soci Rande Gerber e Mike Meldman, Casamigos A tirare in ballo la connessione tra l'attività commerciale di Clooney e il lieto evento era stata nel marzo 2017 l'attrice Cindy Crawford. In uno scatto pubblicato su Instagram l'ex modella aveva già pronte le tutine per i due gemelli in pieno stile Casamigos:Infine il fotomontaggio in stile Beyonce che ha divertito Twitter: