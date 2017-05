Clip: Richard – Missione Africa, l'avventura di un passerotto che si credeva una cicogna

NOTIZIE

In sala da M2 Pictures, il film d'animazione europeo patrocinato dalla Lipu, associazione per la conservazione della natura

10.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)







M2 Pictures distribuisce da oggi nelle sale Richard – Missione Africa , film d'animazione che nasce da una co-produzione tra Germania, Belgio, Lussemburgo e Norvegia. Ve ne presentiamo a seguire una clip esclusiva.

Toby Genkel (Reza Memari. La storia è quella di Richard, un passerotto convinto di essere una cicogna perché adottato e cresciuto da una famiglia di uccelli migratori. I problemi arrivano quando la sua famiglia deve migrare in Africa per l'inverno. Richard, volendo a tutti i costi raggiugerli, inizia un viaggio avventuroso attraverso l'Europa, durante il quale farà la conoscenza di un gufo un po' eccentrico e di un pappagallo vanitoso e amante della disco music. Richard – Missione Africa è diretto da Ooops! Ho perso l'arca... ) e co-diretto dall'esordiente.

Il film ha ottenuto il patrocinio dalla Lipu, associazione per la conservazione della natura, la tutela della biodiversità, la promozione della cultura ecologica in Italia. Presentato in anteprima al Future Film Festival di Bologna, verrà anche proiettato nelle principali città italiane da Circuito Cinema Scuole.

Richard – Missione Africa contribuirà inoltre a sostenere Twins International Onlus, realtà attiva da dieci anni con i progetti Alice for Children, che aiutano oltre 2.500 bambini nelle baraccopoli di Korogocho e Dandora, alla periferia di Nairobi, e nella terra dei masaai alle Falde del Kilimanjaro in Kenya.