Clip esclusiva: Le stagioni di Louise, Piera degli Esposti doppia il raffinato film d'animazione di Natale

NOTIZIE

23.12.2016 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



È il 24 dicembre e in riva ad una bellissima spiaggia l’anziana Louise decora un albero nativo del luogo come fosse un albero di Natale ricco e luminoso. Poi si siede a gustare la sua cena e aspetta di tornare a casa per la Vigilia di Natale dopo un periodo di vacanza lontana da casa.



Non sa ancora che i suoi piani andranno in maniera diversa dal previsto e che il momento delle feste sarà un’occasione per riflettere con tono poetico sul suo passato. Di seguito il filmato:







Comincia così la clip estratta dal film Le stagioni di Louise, il film del maestro dell'animazione francese I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. Le stagioni di Louise sarà dal 22 dicembre al cinema.





Festa del Cinema di Roma in collaborazione con Alice nella Città – racconta di Louise, una donna anziana e tenace che, dopo aver perso l’ultimo treno della stagione che l’avrebbe riportata a casa, si ritrova completamente sola nella ormai deserta località balneare dove ha trascorso le vacanze. Calata in un contesto sempre più surreale, la protagonista tornerà a rivivere la sua infanzia e i momenti più significativi della sua vita, rileggendoli con occhi nuovi. Unico compagno in questa insolita avventura sarà… un cane parlante.

Pellicola intensa e poetica vincitrice del Grand Prize for Best Animated Feature nel corso dell’ultima edizione dell’Ottawa International Animation Festival, Le stagioni di Louise è un imperdibile capolavoro dallo stile d’animazione spettacolare, dove la matericità della carta si unisce al fascino del segno e i moti delle maree si trasformano presto in moti dell’anima.