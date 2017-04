Clip esclusiva: Lasciati andare, l'esordio di Toni Servillo nella commedia

NOTIZIE

Autore: Marco Triolo (Nexta)



Veronica Echegui, Carla Signoris e Luca Marinelli. Ve ne mostriamo una clip esclusiva.



Toni Servillo passa finalmente alla commedia, ed era inevitabile per un attore che ha fatto dell'understatement e di una certa antipatia dei suoi personaggi la sua cifra stilistica. Tutte caratteristiche che si adattano perfettamente al mondo della commedia. Eccolo, dunque, al centro di Lasciati andare , il nuovo film di Francesco Amato , vede anche protagonisti. Ve ne mostriamo una clip esclusiva.

Prodotto da Cattleya con RaiCinema e distribuito da 01 Distribution a partire dal 13 Aprile, Lasciati andare racconta la storia di Elia (Servillo), uno psicanalista annoiato dalla professione e da un’esistenza in cui tiene tutti a distanza di sicurezza, compresa la sua ex moglie Giovanna (Signoris). Finché un giorno, a causa di un lieve malore, è costretto a mettersi a dieta e a iscriversi in palestra. Ed è così che nella sua vita irrompe Claudia (Echegui), una personal trainer eccentrica, con il culto del corpo, nessun timore reverenziale per i cervelloni fuori forma come lui e un’innata capacità di trascinare nei suoi casini chiunque le capiti a tiro. Uno di questi casini si chiama Ettore (Marinelli).

Nel cast anche Giacomo Poretti, Paolo Graziosi, Pietro Sermonti, Carlo De Ruggieri, Valentina Carnelutti, Giulio Beranek, Vincenzo Nemolato, Antonio Petrocelli, Glen Blackhall e, per la prima volta sul grande schermo, la giovanissima Odette Adado. Lasciati andare sarà presto lanciato anche in USA e Canada, Australia Grecia, Israele, Spagna, Taiwan e Turchia.