Clip esclusiva: Gillian Anderson è una dark lady in Mistero a Crooked House

NOTIZIE

30.10.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Tratto dal best seller di maggior successo di Agatha Christie (“È un problema”), Mistero a Crooked House è un giallo ambientato in Inghilterra alla fine degli anni '50, interpretato da un cast che include Glenn Close Gillian Anderson . Quando il ricco patriarca greco Aristides Leonides muore in circostanze misteriose, la nipote Sophia chiede all’investigatore privato Charles Hayward, suo ex amante, di stabilirsi nella tenuta di famiglia per indagare sulla vicenda. Una volta lì, Charles fa la conoscenza delle tre generazioni della dinastia Leonides trovando un'atmosfera velenosa, piena di risentimenti e gelosie. Tra i tanti moventi, indizi e sospetti, riuscirà a trovare l'assassino prima che colpisca di nuovo?

Pubblicato per la prima volta nel 1949, Agatha Christie ha dichiarato che il romanzo era uno dei suoi preferiti. “Ho trovato interessante esplorare le dinamiche di una famiglia”, ha scritto nel 1972. "Penso che fosse molto soddisfatta del modo in cui l'aveva scritto, dell’originalità e di alcuni suoi ingredienti", spiega Mathew Prichard, nipote dell’autrice. A scrivere la sceneggiatura è stato il premio Oscar Julian Fellowes, dopo lo straordinario successo di Downton Abbey e Gosford Park. Il regista di La chiave di Sara dirige un cast stellare (Glenn Close, Terence Stamp, Gillian Anderson, Max Irons e Christina Hendricks) per l’adattamento del romanzo che la regina del giallo, Agatha Christie, ha sempre definito il suo vero capolavoro.