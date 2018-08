Clip esclusiva da Un marito a metà, due donne contro un uomo infedele 

NOTIZIE

02.08.2018 - Autore: Marco Triolo



Alexandra Leclère, regista di



Cosa succede quando una moglie scopre che il proprio marito ha un’amante? Le conseguenze possono essere esilaranti se la soluzione è originale: un inaspettato affidamento congiunto a settimane alterne. È quello che accade in Un marito a metà , la nuova commedia francese diretta da, regista di Benvenuti... ma non troppo , in arrivo da Officine UBU. Ve ne presentiamo una clip in esclusiva.

Alexandra Leclère ha preso spunto dalla quotidianità e da un suo vissuto personale per raccontare, con l'arma della commedia brillante, una situazione paradossale eppure non implausibile, che ribalta gli stereotipi sull'adulterio e la coppia. Un marito a metà conta su un trio affiatato, un finale inaspettato e il giusto tocco di cinismo e malizia per regalare la perfetta commedia di fine estate.

A seguire la sinossi ufficiale:

Sandrine (Valérie Bonneton), sposata da 15 anni e con due figli, scopre che il marito Jean (Didier Bourdon), professore di Lettere alla Sorbona di Parigi, ha una relazione con un’altra donna. Superato lo shock iniziale, Sandrine decide di incontrare la rivale Virginie (Isabelle Carré) e le propone un insolito accordo: condividere il marito a settimane alterne, una sorta di affidamento congiunto. Inaspettatamente Virginie accetta e le due donne impongono a Jean un bizzarro triangolo amoroso e un nuovo stile di vita. Ma quello che per Jean sembra un sogno che diventa realtà, si rivelerà ben presto un incubo carico di imprevedibili conseguenze!

In arrivo il 30 agosto, Un marito a metà è distribuito in Italia da Officine UBU.