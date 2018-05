Clip esclusiva da Ultimo tango a Parigi, Marlon Brando e Maria Schneider tornano nei cinema per soli tre giorni

NOTIZIE

Ultimo tango a Parigi ritorna nei cinema in versione restaurata. Il cult di Bernardo Bertolucci interpretato da Marlon Brando Maria Schneider arriverà nelle sale il. E' l'occasione di riscoprire uno dei titoli più celebri della storia del cinema e vivere la stessa esperienza che i primi spettatori del film hanno vissuto in sala alla fine del 1972.

Dopo la presentazione in anteprima al Bif&st - Bari International Film Festival, il film restaurato dal Centro Sperimentale di Cinematografia–Cineteca Nazionale, ritornerà in sala con CSCP Distribution, con circa 130 copie, di cui almeno un quinto nella versione originale mai uscita prima in Italia. Considerato una vera e propria provocazione, in grado di precorrere i tempi, Ultimo Tango a Parigi colpì profondamente gli spettatori, generando entusiasmo ma anche sconcerto e accesi dibattiti con furiose polemiche che portarono alla sua “condanna al rogo”. Il regista subì una sentenza per “offesa al pudore”, con perdita dei diritti civili per cinque anni. Solo nel 1987 il film fu riabilitato e, superate le accuse di oscenità, venne messa in risalto la drammaticità esistenziale, celata dietro l’erotismo esplicito.