Clip esclusiva da L'atelier, dopo La classe un nuovo film su razzismo e violenza nella Francia di oggi

31.05.2018 - Autore: Marco Triolo







Arriva finalmente nelle sale italiane L'atelier , il nuovo film di Laurent Cantet , regista dell'acclamato La classe . Temi molto simili a quest'ultimo film, vincitore della Palma d'Oro a Cannes dieci anni fa, sono al centro de L'atelier, con cui Cantet torna a raccontare i conflitti politici e generazionali nella Francia di oggi. Vi presentiamo una clip in esclusiva da L'atelier.

Robin Campillo, regista e sceneggiatore di Teodora Film lo distribuirà nelle sale italiane il 7 giugno. A seguire la sinossi ufficiale: Cantet ha scritto il film con, regista e sceneggiatore di 120 battiti al minuto . L'atelier è stato accolto con successo al Festival di Cannes 2017 nella sezione Un Certain Regard.A seguire la sinossi ufficiale:

Olivia Dejazet è un’affermata autrice di gialli e deve tenere un laboratorio di scrittura a La Ciotat, città del sud della Francia nota un tempo per i cantieri navali ma ormai in piena crisi economica. Tra i suoi giovani allievi spicca Antoine, ragazzo introverso e di talento, spesso in rotta con gli altri sulle questioni politiche per le sue posizioni razziste e aggressive. L’atteggiamento di Antoine si fa sempre più violento con il passare dei giorni e Olivia sembra esserne spaventata e attratta al tempo stesso, finché la situazione sfugge drammaticamente di mano a entrambi.