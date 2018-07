Clip esclusiva da La ragazza dei tulipani, Alicia Vikander in una love story nella Amsterdam del '600

NOTIZIE

16.07.2018 - Autore: Marco Triolo



L'altra donna del re e Mandela: Long Walk to Freedom, arriva Alicia Vikander, Dane DeHaan, Judi Dench e Christoph Waltz, è ispirato al romanzo “Tulip fever - La tentazione dei tulipani” di Deborah Moggach (edito in Italia da Sperling & Kupfer) e arriva in Italia grazie a Leone Film Group e Rai Cinema. Ve ne presentiamo una clip in esclusiva.



Da Justin Chadwick , regista de, arriva La ragazza dei tulipani , storia di amori proibiti e passione nella Amsterdam di inizio '600. Il film, interpretato da, è ispirato al romanzo “Tulip fever - La tentazione dei tulipani” di Deborah Moggach (edito in Italia da Sperling & Kupfer) e arriva in Italia grazie a Leone Film Group e Rai Cinema. Ve ne presentiamo una clip in esclusiva.

La ragazza dei tulipani è scritto dal premio Oscar Tom Stoppard (Shakespeare in Love) e conta nel cast anche Holliday Grainger, Jack O'Connell, Matthew Morrison, Cara Delevingne e Zach Galifianakis. Al centro del film una storia d’amore in cui l’arte si fonte con la passione, in un periodo in cui Amsterdam era preda di una follia collettiva, la cosiddetta febbre dei tulipani, che ha contagiato non solo i grandi mercanti, ma anche i ceti più umili nella ricerca dei bulbi più pregiati, considerati merce di grande valore.

L'anno, precisamente, è il 1636. Sophia (Vikander) è costretta a sposare il ricco e anziano mercante Cornelis Sandvoort (Waltz), ma si innamora dell’artista a cui il mercante decide di commissionare un dipinto: il talentuoso Jan van Loos (DeHaan). “Sophia tiene molto a suo marito Cornelis, con lui condivide una vita - racconta Alicia Vikander - Quando Jan entra per la prima volta nella sua vita, non vuole aver nulla a che fare con lui, perché viene da un ambiente molto religioso, ha un marito che ama, una vita appagante e non vorrebbe rischiare di perdere tutto per qualcos’altro... Ma, anche se vuole bene a Cornelis, è comunque una giovane donna che non ha mai provato che cosa sia la passione”.

La ragazza dei tulipani arriverà in Italia il 6 settembre, distribuito da Altre Storie.