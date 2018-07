NOTIZIE

Il film di Kaouther Ben Hania arriva in sala distribuito da Kitchenfilm

Clip esclusiva da La bella e le bestie, una donna sola in cerca di giustizia nella Tunisia di oggi

25.07.2018 - Autore: Marco Triolo



Kaouther Ben Hania che arriva in questi giorni in Italia da Kitchenfilm, dopo essere stato presentato nella sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes 2017. Vi presentiamo una clip esclusiva del film.



Al centro del film c'è Mariam, una studentessa tunisina che vuole solo ballare in discoteca e passare una serata piacevole in compagnia del misterioso Youssef. Ma quando se ne vanno insieme dalla discoteca, inizia una lunga notte durante la quale Mariam sarà costretta a lottaer per i suoi diritti e la sua dignità.

La bella e le bestie è ispirato a una storia realmente accaduta e insabbiata dalle autorità tunisine. Nel cast troviamo Mariam Al Ferjani, Ghanem Zrelli, Noomane Hamda, Mohamed Akkari, Chedly Arfaoui e Anissa Daoud. Il film è una co-produzione internazionale che ha coinvolto Tunisia, Francia, Svezia, Norvegia, Libano, Qatar e Svizzera.

La bella e le bestie è distribuito in Italia da Kitchenfilm e arriverà nelle nostre sale il 27 luglio.