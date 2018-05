Clip esclusiva da Hotel Gagarin, una commedia poetica con Giuseppe Battiston

NOTIZIE

La storia di cinque italiani che partono per girare un film in Armenia e vivranno un'avventura inaspettata

11.05.2018 - Autore: Marco Triolo



Giuseppe Battiston, Claudio Amendola, Luca Argentero, Barbora Bobulova, Silvia D’Amico, Caterina Shulha e Philippe Leroy sono i protagonisti di Simone Spada che arriverà al cinema dal 24 maggio con Altre Storie. È la storia di un gruppo di italiani spiantati che, partiti per l'Armenia per girare un film, si ritroveranno abbandonati e nei guai, ma sapranno trasformare un imprevisto in una benedizione. Ecco una clip esclusiva del film.



Simone Spada ha iniziato la sua carriera a fine anni '90 come aiuto regista, collaborando a più di quaranta film e fiction. Tra questi Non essere cattivo di Claudio Caligari, Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti e Cado dalle nubi Che bella giornata con Checco Zalone. “Sentivo l’esigenza di raccontare una storia di speranza, sogni, popoli col sorriso della commedia, attraverso il mezzo che amo e conosco meglio: il cinema - racconta il regista - Hotel Gagarin vuole essere una commedia romantica, brillante, malinconica e un po' visionaria. È la possibilità di fare un viaggio divertendosi, un film in movimento nonostante si svolga principalmente in un unico grande ambiente. È un tentativo di farci sognare, ridere, emozionarci o intristirci, come faceva, una volta, la commedia all'italiana che ci faceva uscire dal cinema più consapevoli e felici”.

A seguire la sinossi ufficiale di Hotel Gagarin:

Cinque italiani, spiantati e in cerca di un’occasione, vengono mandati a girare un film in Armenia. Appena arrivati scoppia una guerra e il sedicente produttore sparisce con i soldi. Abbandonati all’Hotel Gagarin, isolato nei boschi e circondato dalla neve, trovano il modo di inventarsi un’originale e inaspettata occasione di felicità che non potranno mai dimenticare. Una commedia divertente, poetica e sgangherata come i suoi protagonisti, che parla di sogni, di cinema e di incontri.