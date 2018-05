NOTIZIE

Clip dietro le quinte da Made in Italy, in home video il nuovo film di Ligabue

15.05.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)







Arriverà in DVD e Blu-Ray dal 16 maggio, distribuito da Warner Bros., Made in Italy , il terzo film di Luciano Ligabue . Con l'occasione vi presentiamo una clip esclusiva dai contenuti extra, un filmato dietro le quinte in cui Kasia Smutniak parla del suo ruolo e del film.





Interpretato da Stefano Accorsi e Kasia Smutniak, Made in Italy è una tormentata dichiarazione di amore verso il nostro Paese, raccontata attraverso lo sguardo di Riko, un uomo onesto alle prese con una vita in cui tutto sembra essere diventato improvvisamente precario: il lavoro, il futuro, i sentimenti. Ma se a volte rialzarsi non è facile, Riko ha scelto di non darla vinta al tempo che corre: c’è un matrimonio da difendere e riconquistare, ci sono amici su cui contare e una casa da non vendere. Riko decide di mettersi in gioco e prendere finalmente in mano il suo destino.