Clint Eastwood girerà il film sull'attentato al treno Amsterdam - Parigi del 2015

NOTIZIE

21.04.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



The 15:17 To Paris: The True Story Of A Terrorist, A Train, And Three American Heroes. Clint Eastwood torna a raccontare una nuova pagina di eroismo americano. Ha infatti scelto il suo prossimo film da regista: dirigerà l'adattamento del libro



Il libro racconta la vera storia eroica di Anthony Sadler, Alek Skarlatos e Spencer Stone i tre amici che il 21 agosto del 2015 hanno bloccato un terrorista a bordo del treno #9364 in viaggio da Amsterdam a Parigi. L'aggressore - identificato come Ayoub El Khazzani, marocchino di venticinque anni - era armato di pistola, taglierino e un fucile automatico AK-47. Aveva abbastanza proiettili da uccidere tutti gli oltre cinquecento passeggeri a bordo. Il terrorista è stato fermato dai tre ragazzi americani che a bordo del treno non hanno ceduto alla paura e hanno subito cercato di disarmarlo. Stone era un appassionato di arti marziali e pilota dell'esercito americano. Skarlatos faceva parte della guardia nazionale dell'Oregon. Il primo ha riportato diverse ferite: il terrorista gli ha quasi tagliato via il pollice. E' stato lo stesso Stone ha riconoscere un enorme colpo di fortuna durante la lotta sul treno: a quanto pare il fucile dell'aggressore si era inceppato. Un dettaglio fondamentale che avrebbe permesso agli americani di entrare in azione e sventare la tragedia.