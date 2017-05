Claire Foy da regina a hacker: l'attrice di The Crown potrebbe essere la nuova Lisbeth Salander

La Sony è vicinissima ad annunciare chi sarà la prossima. Variety ha rivelato, infatti, che l'attrice Claire Foy è la scelta numero uno dello studio per il ruolo della hacker svedese nel prossimo, tratto dal libro. Il romanzo thriller (edito in Italia da Marsilio) è il sequel deed è stato scritto dache ha raccolto l'eredità di

La trentatreenne Foy ha ottenuto un enorme successo grazie al ruolo della regina Elisabetta II in The Crown , serie cult andata in onda su Netflix nel 2016. Al momento la Sony e l'attrice non hanno ancora firmato nessun accordo ufficiale, una cosa che dovrebbe accadere molto presto sebbene la Foy sia anche corteggiata dalla Universal per il progetto First Man , biopic sull'astronauta Neil Armstrong che riunirà il regista Damien Chazelle e Ryan Gosling dopo La La Land.