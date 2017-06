Cinquanta sfumature di nero: una clip esclusiva dagli extra dell'edizione segreta Blu-ray

NOTIZIE

Il sequel arriva in Home Video in edizione senza censure

08.06.2017 - Autore: La redazione



Anastasia Steele ha le idee molto chiare prima di ricominciare la sua storia con Christian Grey in E.L. James.

Il sequel arriva adesso in DVD e Blu-Ray in "edizione segreta", una versione che include tredici minuti di scene in più - naturalmente nuovi momenti hot tra i protagonisti - e un assaggio dal prossimo capitolo Cinquanta sfumature di rosso (in arrivo nei cinema a febbraio 2018).



Sia questo film sia il prossimo sono diretti da James Foley , regista die di gran parte degli episodi che compongono la prima stagione di. Vi mostriamo il set del regista in una clip esclusiva tratta da i contenuti speciali del disco:







"Ho seguito il fenomeno del primo film, ma è stato solo quando lo studio mi ha chiesto se fossi interessato che mi sono davvero concentrato sulla saga e allora ho letto tutti e tre i libri - racconta Foley - Ci ho trovato qualcosa di sostanzioso, psicologico (...) Ho sempre avuto interesse per i drammi che hanno una complessità psicologica. I tre libri mi hanno dato l'idea di essere uno studio nidificato nella psicologia in particolare di Christian, ma anche di Ana. C'era qualcosa di interessante nel viaggio che intraprendevano insieme, nel modo in cui interagivano le loro psicologie, cambiandosi reciprocamente nel corso dei tre libri in modo drammatico. Per me quell'evoluzione era la cosa più importante".

Cinquanta Sfumature di Nero Edizione Segreta è già disponibile in Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD con Universal Pictures Home Entertainment Italia. Il Blu-ray include oltre 30 minuti di contenuti extra, tra cui interviste al cast, dietro le quinte e uno sguardo a cosa ci attende, con un filmato inedito dall’imminente Cinquanta Sfumature di Rosso.