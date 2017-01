Cinquanta sfumature di Nero svela la Colonna sonora del nuovo cult erotico

NOTIZIE

19.01.2017 - Autore: La redazione



A solo un giorno di distanza dall'uscita nelle sale dell'attesissimo sequel di Cinquanta sfumature di grigio , sarà disponibile nei negozi - dal 10 febbraio, quindi - la colonna sonora di, il nuovo episodio della trilogia firmata da E. L. James che con il primo film nel 2015 ha sbancato i box office nei 58 paesi dove è uscito. Già in vetta a tutte le classifiche, in radio e digitale, è possibile preordinare sin da oggi la colonna sonora curata dal 4 volte nominato agli Oscar Danny Elfman e supervisionata da Dana Sano, e che contiene un lungo elenco di hit maker degli ultimi anni a partire da Zayn | Taylor Swift, il cui singolo inedito 'I Don't Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker)' può essere ascoltato nelle rotazioni delle principali radio italiane.



Oltre all’inedita collaborazione dei due interpreti della 'traccia principale', nel disco troviamo anche Halsey, Tove Lo, John Legend, Nick Jonas e Nicki Minaj, Sia, Kygo, Corinne Baily Rae, Jose James, Jp Cooper, The Avener, Frances e altri… Come si può vedere dalla tracklist completa che pubblichiamo a seguire:



1. I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) – ZAYN | Taylor Swift

2. Not Afraid Anymore – Halsey

3. Pray – JRY (feat. Rooty)

4. Lies in the Dark – Tove Lo

5. No Running From Me – Toulouse

6. One Woman Man – John Legend

7. Code Blue – The-Dream

8. Bom Bidi Bom – Nick Jonas & Nicki Minaj

9. Helium – Sia

10. Cruise – Kygo (feat. Andrew Jackson)

11. The Scientist – Corinne Baily Rae

12. They Can’t Take That Away From Me – Jose James

13. Birthday – JP Cooper

14. I Need a Good One – The Avener (feat. Mark Asari)

15. Empty Pack Of Cigarettes – Joseph Angel

16. What Would It Take – Anderson East

17. What Is Love? – Frances

18. On His Knees – Danny Elfman

19. Making It Real – Danny Elfman



Anche la colonna sonora del primo episodio ha avuto un successo incredibile vendendo più di 5 milioni di copie nel mondo e arrivando al #1 posto di iTunes in 94 paesi al mondo grazie al successo di brani come 'Love Me Like You Do' di Ellie Goulding (tra i brani più suonati dalle radio italiane e nel mondo, al 1° posto della classifica ufficiale inglese e in vetta alle classifiche dei singoli più venduti su iTunes in 33 paesi, Italia compresa e con un video che ha superato ad oggi quota 1.400.000.000 di views su YouTube / Vevo) e 'Earned It (Fifty Shades of Grey)' di The Weeknd. Ultimo ma non meno importante, la colonna sonora del primo film ha ottenuto una nomination agli Oscar e ben 6 Grammy.



Cinquanta sfumature di Nero, in sala dal 9 febbraio 2017, è distribuito dalla Universal Pictures.