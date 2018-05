Christopher Nolan racconta il suo amore per 2001 e Kubrick: “il più grande regista di sempre”

NOTIZIE

Interstellar). Ora, durante il podcast Treatment, che potete ascoltare in versione integrale qui sotto, è tornato a parlare del suo amore per Kubrick e per la pellicola, che continua a preferire al digitale sotto molti aspetti. Dopo il passaggio a Cannes in una versione in 70mm, 2001: Odissea nello spazio si prepara a tornare in sala per due giorni, il 4 e 5 giugno, in occasione del cinquantennale del capolavoro di Stanley Kubrick . E proprio a Cannes è stato Christopher Nolan a presentare la copia, ottenuta dal negativo originale. Si sa, Nolan è un grandissimo fan di Kubrick, uno dei suoi modelli dichiarati (basti pensare a). Ora, durante il podcast Treatment, che potete ascoltare in versione integrale qui sotto, è tornato a parlare del suo amore per Kubrick e per la pellicola, che continua a preferire al digitale sotto molti aspetti.

Nolan definisce la celluloide come “la migliore analogia al modo in cui l'occhio vede che sia mai stata inventata”. “C'è una profondità di colore, una superiorità di risoluzione, una profondità dei neri, dei contrasti, tutto. Ci sono molte cose che la tecnologia digitale non può replicare”. E ha aggiunto, a proposito di quest'ultima: “È in grado di approssimarsi, e ci sono un sacco di registi che si trovano molto bene e apprezzano quella qualità dell'immagine, ma è diversa. Perciò, esaminando la storia del cinema e 2001, e pensando all'esperienza che ho avuto personalmente quando ne ho visto una riedizione anni fa, credo sia molto importante poter dare ai pubblici di oggi la stessa esperienza analogica”. Nel corso del podcast, Nolan si riferisce a Kubrick come il più grande regista nella storia del cinema.





Warner Bros. redistribuirà 2001: Odissea nello spazio nelle sale italiane il 4 e 5 giugno, in una versione ad altissima risoluzione 4K. Quella stessa versione sarà poi venduta in home video in una nuova edizione del film, che includerà il Blu-Ray Ultra HD.



