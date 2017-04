Christian Bale, Amy Adams e Steve Carell nel film su Dick Cheney

Lo davamo per impegnato sull'annunciatoimprenditrice bio-tech dalla dubbia integrità, e lo ritroviamo ai blocchi di partenza di un prossimo. Una partenza col piede giusto, si direbbe, visto che Adam McKay si è appena assicurato la presenza di tre veri assi del calibro diIl primo sarà lo stesso Dick Cheney, Carell interpreterà invece il Segretario della Difesa Donald Rumsfeld e la Amy Adams la moglie di Cheney, Lynne. I tre però si troveranno sul set non prima dell'anno prossimo, visto che. Visto che, a meno di sorprese, la fatidica 'luce verde' non dovrebbe tardare ad arrivare dalla Paramount.Il regista potrà quindi lavorare di nuovo con, tanto a livello produttivo (la Plan B di Brad Pitt, Dede Gardner e Jeremy Kleiner, con i suoi partner Gary Sanchez, Will Ferrell e Kevin Messick) quanto attoriale, in quello che promette di essere un film dal taglio molto attuale e potenzialmente piuttosto caustico,, autore della sceneggiatura ed 'ex SNL'.aveva dichiarato McKay a Deadline.com qualche tempo fa, -. Se il buongiorno si vede dal mattino, si tornerà presto a fare le pulci a quell'amministrazione, dopo il W. di Oliver Stone con Josh Brolin