CHiPs: primo trailer della commedia action con Poncherello e Baker di nuovo in moto 

sono pronti a tornare, e questa volta accadrà sul grande schermo. La Warner Bros. ha appena svelato le prime immagini di CHiPs , film ispirato alla popolare serie con Erik Estrada andata in onda tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta. Ancora una volta seguiremo le avventure di una coppia di agenti della California Highway Patrol, il cui compito è vigilare, in sella alle loro motociclette, sulle strade che circondano Los Angeles.

Questa la trama del film:



CHiPs segue(interpretato Dax Shepard ) e Michael Peña ) nei panni di due agenti appena arruolati nella California Highway Patrol (CHP) a Los Angeles. Ciascuno per ragioni diverse: Baker è infatti un appassionato di motociclette che cerca di ritrovare un equilibrio nel momento in cui la sua vita e il suo matrimonio sono in crisi. Poncherello, la cui natura è quella di uno spaccone, è un agente FBI sottocopertura che sta investigando sul furto di diversi milioni di dollari, un colpo che potrebbe essere stato compiuto da un poliziotto all'interno del dipartimento CHP. La recluta inesperta e il collega veterano faranno coppia, ma inizialmente avranno difficoltà a diventare una squadra. Potrebbero essere una vera forza, grazie all'abilità di Baker con la moto unita al fiuto di Ponch per le indagini. Forse ci riusciranno... se non impazziranno a vicenda prima del tempo!