CHiPs: i poliziotti in motocicletta nel trailer vietato ai minori

L'adattamento cinematografico di CHiPs , film tratto dalla celebre e amatissima serie TV degli anni Ottanta con Erik Estrada , abbandona i toni seri della saga per spingere invece su un'inedita componente di commedia estrema. Un processo di "traduzione cinematografica" già applicato ad altre serie TV come Hazzard Starsky & Hutch (e che vedremo presto anche con Baywatch ).

Possiamo avere un assaggio di queste dinamiche nel trailer vietato ai minori, un filmato di tre minuti che vi mostriamo a seguire:







segue Jon Baker (interpretato Dax Shepard ) e Frank "Ponch" Poncherello ( Michael Peña ) nei panni di due agenti appena arruolati nella California Highway Patrol (CHP) a Los Angeles. Ciascuno per ragioni diverse: Baker è infatti un appassionato di motociclette che cerca di ritrovare un equilibrio nel momento in cui la sua vita e il suo matrimonio sono in crisi. Poncherello, la cui natura è quella di uno spaccone, è un agente FBI sottocopertura che sta investigando sul furto di diversi milioni di dollari, un colpo che potrebbe essere stato compiuto da un poliziotto all'interno del dipartimento CHP. La recluta inesperta e il collega veterano faranno coppia, ma inizialmente avranno difficoltà a diventare una squadra. Potrebbero essere una vera forza, grazie all'abilità di Baker con la moto unita al fiuto di Ponch per le indagini. Forse ci riusciranno... se non impazziranno a vicenda prima del tempo!