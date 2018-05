CHILI ripropone i più grandi successi del Festival di Cannes

NOTIZIE

In attesa che parta l'edizione 2018 di Cannes, potrete rivedere on demand i film che hanno vinto le passate edizioni

07.05.2018 - Autore: M.T.



Sta per partire la 71a edizione del Festival di Cannes, e CHILI ha deciso di proporre agli utenti una selezione dei film che hanno vinto sulla Croisette nel corso degli anni. Le produzioni cinematografiche che hanno conquistato la giuria di Cannes sono ora disponibili su CHILI in Digitale – in vendita o noleggio – per creare la propria library cinematografica da gustarsi a casa propria in qualsiasi momento.