Chiamami col tuo nome in homevideo, nella clip esclusiva il segreto del film

NOTIZIE

12.06.2018 - Autore: La Redazione (GEDI DIgital)



Sundance Film Festival del 2017 all'uscita nelle sale italiane dello scorso gennaio è passato circa un anno, dodici mesi nei quali

Dalla presentazione alall'uscita nelle sale italiane dello scorso gennaio è passato circa un anno, dodici mesi nei quali Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino è diventato un vero e proprio fenomeno internazionale, acclamato nei concorsi di tutto il mondo fino a essere premiato con il Premio Oscar per la Migliore sceneggiatura non originale di James Ivory . Il film con Armie Hammer (The Social Network) e Timothée Chalamet (Lady Bird) arriva ora sul mercato homevideo in DVD e Blu-rayTM, grazie alla distribuzione di Universal Pictures Home Entertainment Italia, che ce lo presenta con lo speciale dietro le quinte di questa clip esclusiva:



Con il gustoso assaggio dei segreti del film, sui meriti del girare in pellicola, sulle sue conseguenze, e sul desiderio del regista di seguire la lezione di Rainer Fassbinder o David Cronenberg, per ottenere "il linguaggio cinematografico meno invadente possibile", si entra nei contenuti speciali di DVD e Blu-rayTM. Ma le versioni casalinghe di Chiamami col tuo nome includono altro… Come il commento audio nel quale Timothée Chalamet e Michael Stulhbarg offrono una lezione di perfezionamento del processo attoriale mentre raccontano come hanno dato vita ai loro personaggi e ricordano con affetto le riprese del film. Nella featurette “Istantanee dell’Italia: la realizzazione di Chiamami col tuo nome” invece Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg e Luca Guadagnino discutono invece della maestria artistica e della narrazione di questo dramma romantico.



[CHIAMAMI COL TUO NOME CANCELLATO DAL FESTIVAL DI PECHINO]



Una storia sensuale e sublime sul primo amore, basata sul best seller di André Aciman, che oltre alle quattro nomination all'Oscar® (tra cui Miglior Film e Miglior Attore) è stata nominato tra i migliori film dell'anno con un AFI Award dall'American Film Institute. Oltre a tre Golden Globes®, tra cui miglior film e ha avuto una nomination per la migliore interpretazione maschile (Chalamet) allo Screen Actor Guild Awards®. Il film ha anche ricevuto il maggior numero di nomination ai Film Independent Spirit Awards con sei candidature tra cui Miglior lungometraggio, regista, protagonista maschile e attore non protagonista.

Con il gustoso assaggio dei segreti del film, sui meriti del girare in pellicola, sulle sue conseguenze, e sul desiderio del regista di seguire, si entra nei contenuti speciali di DVD e Blu-rayTM. Ma le versioni casalinghe di Chiamami col tuo nome includono altro… Come ilnel quale Timothée Chalamet e Michael Stulhbarg offrono una lezione di perfezionamento del processo attoriale mentre raccontano come hanno dato vita ai loro personaggi e ricordano con affetto le riprese del film. Nella“Istantanee dell’Italia: la realizzazione di Chiamami col tuo nome” invece Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg e Luca Guadagnino discutono invece della maestria artistica e della narrazione di questo dramma romantico., che oltre alle quattro nomination all'Oscar® (tra cui Miglior Film e Miglior Attore) è stata nominato tra i migliori film dell'anno con un AFI Award dall'American Film Institute. Oltre a tre Golden Globes®, tra cui miglior film e ha avuto una nomination per la migliore interpretazione maschile (Chalamet) allo Screen Actor Guild Awards®. Il film ha anche ricevuto il maggior numero di nomination ai Film Independent Spirit Awards con sei candidature tra cui Miglior lungometraggio, regista, protagonista maschile e attore non protagonista.



Di seguito la sinossi e le caratteristiche delle edizioni homevideo: È l'estate del 1983 in Italia e Elio Perlman (Timothée Chalamet), un precoce 17enne, trascorre le sue giornate nella villa di famiglia trascrivendo e suonando musica classica e leggendo. La raffinatezza e le doti intellettuali di Elio suggeriscono che è già un adulto a pieno titolo ma c'è ancora molto di innocente e prematuro in lui. Un giorno, Oliver (Armie Hammer), un affascinante studioso americano arriva come tirocinante estivo con il compito di aiutare il padre di Elio, un eminente professore. In mezzo a quello splendido ambiente soleggiato, Elio e Oliver scoprono l'inebriante bellezza del desiderio risvegliato nel corso di un'estate che cambierà per sempre le loro vite.





CARATTERISTICHE TECNICHE BLU-RAY:



Genere: Drammatico

Durata: 132 minuti ca.

Dischi: 1

Video: FORMATO PANORAMICO AD ALTA DEFINIZIONE (1.85:1) 1920 X 1080p

Audio: Italiano, Inglese, Tedesco 5.1 Dts-Hd Ma, Russo* 5.1 Dolby Digital Sottotitoli: Italiano, Inglese, Danese, Estone, Finlandese, Lettone, Lituano, Norvegese, Russo, Svedese, Tedesco, Turco

Contenuti speciali:

Istantanee dell’Italia: La realizzazione di Chiamami col tuo nome

Una conversazione con Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg & Luca Guadagnino

Commento con Timothée Chalamet & Michael Stuhlbarg





CARATTERISTICHE TECNICHE DVD:



Genere: Drammatico

Durata: 132 minuti ca.

Dischi: 1

Audio: Italiano, Inglese, TEdesco - Dolby Digital 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Tedesco, Turco

Contenuti speciali:

Istantanee dell’Italia: La realizzazione di Chiamami col tuo nome

Una conversazione con Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg & Luca Guadagnino

Commento con Timothée Chalamet & Michael Stuhlbarg