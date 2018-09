Che fine ha fatto Kelly McGillis, stella di Top Gun?

Il suo nome evoca ruoli femminili forti come quello dell'astrofisica Charlotte "Charlie" Blackwood che fa perdere la testa ain Top Gun oppure quello del procuratoreindove interpreta una donna di legge che viene messa di fronte ai limiti del proprio pregiudizio sulla violenza sessuale da una determinata Jodie Foster . E poi ancora ricordiamo l’attrice americana nel ruolo di una vedova amish in Witness – Il testimone di Peter Weir accanto a Harrison Ford.Insomma chi vuole parlare di icona, può tranquillamente accomodarsi;lo è. Eppure di questa donna, ex ragazza bionda, determinata e intensa nei propri ruoli e diva del cinema tra gli anni ’80 e ’90, abbiamo perso da tempo le tracce.Uno dei suoi ultimi ruoli da protagonista al cinema è stato quello della giornalista radiofonicanell’horror Nessuno può sentirti del 2001. In TV l’abbiamo vista invece in una parte in The L Word e nel film per la TV del 2018 Segreti materni. Ma il punto non è questo. Il punto è tracciare una linea retta tra la figura di Top Gun, personaggio determinato a farsi strada in un ambiente prevalentemente maschile come quello dellae con in dosso un giubbotto da aviatore troppo grande per la sua taglia, e l’immagine di una donna che come ci racconta la cronaca sembra oggi essere più votata alla beneficenza anziché ai primi piani.