Charlie Sheen nega le violenze sessuali sul collega tredicenne Corey Haim

Siamo nel 1986, sul set di, film di David Seltzer (sceneggiatore di Omen - Il presagio) ricordato per aver segnato l'esordio di Winona Ryder. Si parla di nerd adolescenti e tra gli interpreti principali ci sono, Kerri Green e soprattutto Charlie Sheen , che oggi viene accusato di abusi proprio sul suo giovane collega di allora, purtroppo deceduto nel 2010 all'età di 38 anni . Accusa ovviamente negata con forza dal cinquantaduenne attore di Spin City, Platoon e Major League, oggi dichiaratamente sieropositivo Stando all'amico comunei due avrebbero avuto una relazione, o comunque dei rapporti sessuali consensuali, qualche anno dopo (). Ma all'epoca dei fatti contestati Corey Haim aveva tredici anni, mentre Sheen diciannove.Le dichiarazioni di Brescia, riportate dal National Enquirer di mercoledì scorso, continuano così:La risposta di Sheen è arrivata solo attraverso un suo portavoce, che ha dichiarato alla rivista People che "nega assolutamente l'affermazione". Ma a pesare è sicuramente il precedente di quattro anni fa relativo a quanto scritto da Corey Feldman nelle sue memorie, 'Coreyography', ossia che tanto lui quanto Haim - con cui aveva recitato in Ragazzi perduti di Joel Schumacher - erano stati abusati da personaggi dell'ambiente, tra "i più ricchi e potenti".Allora Feldman si scatenò anche sui social, con una serie di tweet sulle molestie subite e sulla propria intenzione di assicurare questi soggetti alla giustizia, descritta dettagliatamente in un video su Youtube e - a venire - in un documentario sulla sua vita. Un progetto sul quale sta cercando di attirare attenzione e fondi (servono circa 10 milioni, da raccogliere in due mesi) e che a detta dell'interessato potrebbeche conosco da quando sono ragazzo".