Channing Tatum e Jenna Dewan si separano "amorevolmente" dopo 9 anni

NOTIZIE

03.04.2018 - Autore: Mattia Pasquini





Di seguito la traduzione del testo:

"Ciao mondo! E così. Abbiamo qualcosa che vorremmo condividere. Prima di tutto, è strano dover condividere questo genere di cose con tutti, ma è una conseguenza delle vite che abbiamo scelto di condurre, delle quali siamo profondamente grati. Viviamo in un incredibile momento, ma è anche un momento in cui la verità può facilmente essere distorta in "fatti alternativi". ?????? Quindi vogliamo condividere la verità in modo che sappiate che se non l'avete letto qui allora più probabilmente non sarà vero.

Abbiamo scelto di separarci, con amore. Ci siamo innamorati profondamente tanti anni fa e abbiamo fatto un magico viaggio insieme. Assolutamente nulla è cambiato rispetto a quanto ci amiamo, ma l'amore è una bella avventura che ci sta portando su percorsi diversi per ora. Non ci sono segreti né accadimenti lascivi alla radice della nostra decisione - solo due migliori amici che si decidono sia arrivato il momento di dedicarsi dello spazio e aiutarsi a vicenda a vivere la vita più gioiosa e appagata possibile. Siamo ancora una famiglia e saremo per sempre dei genitori affettuosi per Everly. Non diremo altro, e vi ringraziamo tutti anticipatamente per rispettare la privacy della nostra famiglia. Con tanto amore per tutti, Chan e Jenna".