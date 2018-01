NOTIZIE

Manchester by the Sea

Il vincitore dello scorso anno si fa da parte dopo le accuse di molestie sessuali. La tradizione non verrà rispettata per evitare le polemiche

Casey Affleck non consegnerà l'Oscar per la migliore attrice

26.01.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Quest'anno, una tradizione degli Oscar non verrà rispettata, quella che vede il vincitore dell'Oscar come migliore attore protagonista dell'anno precedente consegnare il premio alla migliore attrice. Nel caso specifico, Casey Affleck (vincitore per Manchester by the Sea ) non consegnerà il premio durante la 90a notte degli Oscar il 4 marzo. Il motivo è ovvio: anche Affleck è stato travolto dalla valanga di accuse partita dopo il caso Weinstein , quando sono riaffiorate le accuse di molestie che sarebbero avvenute sul set di I'm Still Here , il mockumentary interpretato da lui e Joaquin Phoenix.

Affleck era stato accusato dalla produttrice Amanda White e dalla direttrice della fotografia Magdalena Gorka. Il caso era stato chiuso da un accordo riservato fuori dalle aule di tribunale. Un accordo di cui nessuna delle due parti, per motivi legali, può parlare. Affleck si è limitato a rilasciare alcune dichiarazioni vaghe al Boston Globe: “Credo che ogni genere di abuso a chiunque e per qualsiasi ragione sia inaccettabile e ripugnante, e tutti meritano di essere trattati con rispetto sul posto di lavoro e in qualunque altro luogo”. “Non c'è niente che possa farci, tranne che vivere la mia vita nel modo in cui so che la vivo, attestare i miei valori e tentare di rispettarli tutto il tempo”.

“Apprezziamo la decisione di mantenere l'attenzione sulla serata e sul grande lavoro svolto quest'anno”, ha dichiarato un portavoce dell'Academy. I produttori della notte degli Oscar, Michael De Luca e Jennifer Todd, non hanno ancora scelto un sostituto.

Fonte: Variety