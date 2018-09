Cary Fukunaga dirigerà Bond 25, il regista di True Detective rimpiazza Danny Boyle

Sarà il regista di True Detective e Beasts of No Nation Cary Joji Fukunaga a dirigere. L'annuncio arriva dai produttorie dalla star. Dopo la fuoriuscita improvvisa di Danny Boyle dal progetto, i produttori hanno dato la caccia a un sostituto in tutta fretta, e i nomi fatti finora erano quelli di('71),(Hell or High Water), oltre a(Baby Driver) e(Dallas Buyers Club).