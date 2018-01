Cars 3 a casa vostra: clip esclusiva con Cruz Ramirez dai contenuti speciali del Blu-ray

Cars 3 è attualmente disponibile DVD, Blu-Ray 3D e 2D, nella versione con copertina in metallo Steelbook e in un prezioso cofanetto che racchiude tutte e tre le avventure di Saetta McQueen.

L'edizione Home Video di Cars 3 include il corto animato, che racconta attraverso il punto di vista di una scatola di oggetti smarriti il delicato e attualissimo tema del bullismo; il mini-film Scuola per Piloti di Miss Fritter con protagonista l’irriverente e giallo scuolabus, uno dei personaggi più iconici di Cars 3; il Commento Audio del Regista Brian Fee, del produttore Kevin Reher, del co-produttore Andrea Warren e del direttore creativo Jay Ward. Nella versione Blu Ray anche l approfondimento Pronti alla Gara in cui la star di Disney Channel Olivia Rodrigo e il pilota Nascar William Byron visitano il campus di Hendrick Motorsports per mostrare come gli allenamenti su circuito abbiano influenzato i registi.Saetta McQueen è ormai un campione mondiale delle corse e ha vinto ben cinque Piston Cup. Improvvisamente è costretto ad affrontare una nuova generazione di auto da corsa che minacciano non soltanto il suo primo posto, ma anche la sicurezza interiore che l’ha reso un campione. Determinato a tornare in pole position, il numero 95 dovrà a chiedere l'aiuto di un giovane tecnico che ha un suo piano per la vittoria.